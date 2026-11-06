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Petrol and diesel prices go down in Pakistan from November 6

Hamza Ali November 6, 2026
  • Petrol falls by Rs9.41 to Rs352.59 per litre.
  • High-speed diesel drops by Rs5.56 to Rs382.25 per litre.
  • Both revised prices take effect on November 6, 2026.
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Petrol and high-speed diesel prices in Pakistan will fall from November 6, 2026, under the latest fuel price revision. Regular petrol will cost Rs352.59 per litre, while high-speed diesel will be priced at Rs382.25 per litre.

The price of regular petrol, also known as Super or MS-92, will fall from Rs362 per litre. High-speed diesel will drop from Rs387.81 per litre.

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The revised price list also puts high-octane petrol at Rs415 per litre and light diesel oil at Rs269.09 per litre.

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